Bezirksporträt Döbling: Zwischen Cottage und Gemeindebau

Das Verhältnis des Rest-Wieners zum Cottageviertel offenbart sich schon an der Eingangstür. Zwei Schilder hängen dort. „Kottääsch“ steht auf dem einen. „Kottetsch“ auf dem anderen.

Wie man es richtig sagt, man weiß es nicht so recht. Im Café „Das Cottage“ sind beide Varianten erlaubt. Oder geduldet. Auch das weiß man nicht so recht.

Wer nach Döbling fährt und dort nicht hingehört, der fühlt sich ein bisschen wie ein Eindringling. „Wir haben 100 Prozent Stammkunden“, sagt Balazs Varga. „Naja, fast.“ Vor drei Jahren hat Varga das Café in der Silbergasse übernommen. Es gibt dort Frühstück, Mittag- und Abendessen, Cocktails, Lillet – und wirklich gute Torten. Döblinger sagen, das Cottage sei das bessere Aumann. Währinger würden vielleicht sagen, es sei das versnobtere Aumann.

Eines haben das Café Aumann in Währing und „Das Cottage“ in Döbling aber jedenfalls gemeinsam: Sie sind wichtige Grätzel-Lokale in ihren Bezirken. Wer im Cottage einen Platz zum Frühstücken will, sollte auch unter der Woche reservieren. Die Schlange ist mitunter lang.