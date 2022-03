Wer Szekeres als Ärztekammerchef ablösen könnte

Mit 46 von 90 Mandaten verfügt sie rein rechnerisch über eine denkbar knappe Mehrheit. Weil man aber davon ausgeht, dass die sechs Mandatare der Impfgegner-Fraktion MFG definitiv nicht Szekeres unterstützen, sollte sie dennoch relativ stabil sein.

„Wir wollen einen Modernisierungsschub in der Kammer einleiten“, sagt Steinhart in einer ersten Stellungnahme gegenüber dem KURIER. Das zeige sich auch an der großen Zahl jüngerer Kollegen, die nun Funktionen übernehmen sollen. Zugeständnisse in Sachen Transparenz wird er seinen kleineren Verbündeten machen müssen. So sorgte im Wahlkampf der Kauf einer Luxus-Immobilie in der Wiener Innenstadt um 327,5 Millionen Euro für Wirbel.