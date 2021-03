Welche Events heuer in Wien stattfinden können - und welche nicht

Menschen in Tracht, viel Weißwein, viel Essen. Die Fest-Saison in Wien gilt als eröffnet, sobald der Steiermark-Frühling am Rathausplatz stattgefunden hat.

Zumindest in einem normalen Jahr.

Das Fest der Steirer in Wien ist eines der beliebtesten im ganzen Jahr - und findet alljährlich im April statt. Mit Tausenden Besuchern. Für heuer ist das Event schon abgesagt.

Man wolle zwar "steirische Lebensfreude" nach Wien bringen - aber nicht um jeden Preis. Die Corona-Situation lasse es nicht zu, eine solche Veranstaltung im Frühling 2021 abzuhalten, schreiben die Organisatoren auf ihrer Website.

Bisher einzige Absage

Laut Stadt Wien Marketing, das für die Verwaltung der Veranstaltungen auf dem Rathausplatz zuständig ist, ist das die bisher einzige Absage für heuer.

Für den Circus Roncalli etwa, der traditionell im Herbst stattfindet, können aktuell schon Tickets reserviert werden. Auch das Filmfestival soll - laut jetzigem Stand - unter Corona-Auflagen stattfinden können.

Die Stadt will ja - wie berichtet - nach dem Vorbild des Filmfestivals Gastronomie auf öffentlichen Plätzen erlauben.