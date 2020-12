Weihnachten im Gefängnis: Zu zweit in der Zelle und trotzdem einsam

Jene in der Justizanstalt Josefstadt ist der einzige hohe, helle Raum in der gesamten Anstalt. 960 Insassen sind derzeit in der Josefstadt inhaftiert. Davon 71 Frauen und 24 Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren.

Zum Weihnachtsgottesdienst in der Gefängniskirche kommen normalerweise rund 40 Personen. Heuer dürfen es nicht mehr als fünf sein. Weihnachten ist keine einfache Zeit für Häftlinge. Corona verschärft diese ohnehin schon schwierige Situation noch einmal.