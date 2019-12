Wo Kinder in Krisen unterkommen

Susanne Jahn (52) hat vier Kinder. Eigentlich. Meistens sind es sechs und manchmal auch sieben. So wie jetzt gerade. Susanne Jahn ist nämlich nicht nur Mutter ihrer vier leiblichen Kinder, sie ist auch Dauer- und Krisenpflegemutter. Derzeit lebt ein zehn Monate alter Bub bei ihr und ein drei Wochen altes Mädchen. Das Mädchen hat sie direkt aus dem Spital geholt.

3.800 Kinder leben in Wien derzeit nicht bei ihren Eltern. 1.800 davon sind in Pflege bei Verwandten, die andere Hälfte wurde in Wohngruppen oder bei Dauerpflegeeltern untergebracht.

Dass Kinder nicht mehr bei ihren Eltern leben dürfen, hat triftige Gründe: