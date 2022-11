Weihnachten: 18 Meter hohe Fichte vor Schloss Schönbrunn aufgestellt

Ursprünglich 25 Meter war sie hoch, die Fichte, die heute, Mittwoch vor dem Schloss Schönbrunn aufgestellt wurde. Auf 18 Meter wurde sie gestutzt, mit vier Seilen befestigt, damit sie der Statik vor dem Schloss entspricht.

Am Montag wurde sie im kleinen Ort Münichreith im südwestlichen Waldviertel gefällt, dann auf einen Lkw geladen und in der Nacht auf Mittwoch nach Wien transportiert. Jetzt wird sie noch mit 1.000 LED-Lichtern behängt und am 19. November, mit Start des Weihnachtsmarktes vor dem Schloss, auch illuminiert.