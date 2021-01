Christbaum auf dem Rathausplatz: Was nie gefallen hat, ist nun gefällt

Wie immer, ist auch in diesem Jahr der 7. Jänner jener Tag, an dem der Christbaum weichen muss. Normalerweise wird er einfach umgeschnitten, heuer war das aber wegen des Eistraums unmöglich: der Eislaufplatz vor dem Rathaus wurde ja dieses Mal schon am 24. Dezember eröffnet.

Und den Baum vorher umzuschneiden, „das wäre noch ärger gewesen als die Diskussion um den Baum an sich“, sagt Forstdirektor Andreas Januskovecz.