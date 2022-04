Wegen Seriendreh: Heute weiträumige Sperren in Wiener Innenstadt

Seit einiger Zeit wird in Wien für die neue Netflix-Serie "Graymail" gedreht (der KURIER berichtete). Bereits am vergangenen Samstag gab es darum weiträumige Sperren in der Innenstadt.

Am heutigen Mittwoch kommt es nun erneut zu Absperrungen im Bereich Franz-Josefs-Kai/Urania, meldet der ÖAMTC.

Konkret werden von 13 bis 18 Uhr folgende Straßenzüge für den Verkehr gesperrt:

Die Aspernbrücke in beiden Richtungen

Die Uraniastraße von der Vorderen Zollamtsstraße kommend in Richtung Aspernbrücke

Der Abbiegestreifen vom Franz Josefs-Kai auf die Aspernbrücke

Der ÖAMTC befürchtet Staus auf Franz-Josefs-Kai, Ringstraße, Roßauer Lände, Hörlgasse, Untere und Obere Donaustraße, Vordere und Hintere Zollamtsstraße, Zweierlinie, Franzens-, Marien-, Salztor-, Schwedenbrücke und Praterstraße.

Die Empfehlung lautet großräumig auszuweichen oder, noch besser, die Öffis zu nutzen.