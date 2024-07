Der langjährige Cobra-Einsatzleiter tritt dabei in große Fußstapfen seines Vorgängers, wurde doch die Alarmabteilung mittlerweile zum nationalen und internationalen Vorzeigemodell. Sowohl in deutschen als auch in mehreren österreichischen Städten wurde das Modell in den vergangenen Jahren kopiert.

Brigadier Albrecht wurde einem breiten Publikum auch durch seine Fernsehauftritte bekannt. Wien heute, Zeit im Bild oder kurier.tv - immer, wenn es heikle Polizeithemen gab, rückte der WEGA-Chef im Fernsehen zur Erklärung aus, auch wenn so mancher Vorgesetzter lieber in Deckung ging. Mit seiner offenen und ehrlichen Art sammelte er Sympathiepunkte in der Öffentlichkeit. ATV widmete ihm und seiner Truppe sogar eine eigene Serie. Obwohl diese bereits 2010 gedreht wurde, läuft diese wegen des großen Erfolgs bis heute in Endlos-Wiederholungen.