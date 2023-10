Was uns historische Stadtbilder über Wiens Vergangenheit verraten

Die älteren Stadtdarstellungen sind also keine Orientierungshilfe im räumlichen, wohl aber im biblischen Sinne: „So wurde die Flucht der heiligen Familie nach Ägypten am Wiener Schottenaltar mit Wien im Hintergrund dargestellt“, erklärt Opll. Man wollte den Menschen so die Heilsgeschichte näher bringen. „Als Bezugspunkt nahm der Künstler eine vertraute Stadt, damit sich die Menschen damit besser identifizieren können.“

Die alten Stadtdarstellungen fanden sich also auf Altären, aber etwa auch auf Ton, Leinwand, Pergament, Papier, auf Mosaiken – ja gar auf Hochzeitstruhen in Form von Holzeinlegearbeiten.

Der älteste Plan stammt aus 1421

Es ging auch nicht um fotorealistische oder maßstabsgetreue Abbildungen: Die älteste Plan-artige Darstellung Wiens ist der Albertinische Plan aus 1421 oder 1422. Innerhalb eines Mauerrings zeigt er mehrere kirchliche, aber nur zwei weltliche Gebäude: die spätere Hofburg („dy purck“) und die Universität („dy hoch schul“). Freilich ist davon auszugehen, dass es auch damals bereits mehr als zwei weltliche Gebäude gab – prominent abgebildet werden musste aber, was wichtig war.

Tafelbilder des Schottenaltars

Ein Beispiel für recht detailgetreue Wien-Darstellungen sind die Tafelbilder des Wiener Schottenaltars: Auf einem entdeckte Opll die eingangs erwähnte Katze, und zwar dank neuer technischer Möglichkeiten: Was früher selbst mit Lupe unbemerkt blieb, wurde beim Zoomen einer digitalen, hochauflösenden Version des Tafelbildes sichtbar.

„Ich habe mir gedacht: Was ist denn das hier auf dem Dach?“, sagt Opll und lacht. „Das“ entpuppte sich als Katze. „Die Mäuseplage in den Städten war damals wohl enorm“, so Opll. „Ich könnte mir vorstellen, dass es damals daher in fast jedem Haushalt eine Katze gab.“

Detektivische Arbeit

Die Untersuchung alter Darstellungen gleicht also oft detektivischer Arbeit, zumal Künstler, wie Auftraggeber der Werke oft nicht bekannt sind. So auch beim Schottenaltar: Mangels eines Namens wird der (oder: werden die) Künstler schlicht als „Schottenmeister“ bezeichnet.

Anhand von Details kann man aber Rückschlüsse auf das Alter des Werks ziehen: So sieht man im Hintergrund des Tafelbildes eine hölzerne Brücke (siehe Titelbild des Artikels oben). „Die hat Kaiser Friedrich III. in Auftrag gegeben, um über diesen Gang ungestört in die Domkirche zu gelangen“, erklärt Opll. Daher könne man das Werk auf circa 1483 datieren.

