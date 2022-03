Was die Wiener den Rathaus-Parteien zutrauen

Pinke Kernkompetenz

Wirklich stark schneidet Michael Ludwigs Juniorpartner nur bei einem Themenfeld ab: Bildung. Das hat laut Experten zwei Gründe: Die Neos stellen den Bildungsstadtrat. Weiters sei Bildung auch in der Bundespartei das Neos-Thema schlechthin.

FPÖ gegen alle und alles

Bei den Blauen zeigt sich ein Phänomen, das in dieser Ausprägung nicht einmal bei der SPÖ vorhanden ist. Egal um welches Thema es geht, von den eigenen Wählern erntet die FPÖ Zustimmung in astronomisch hohen Werten – großteils jenseits der 70 und 80 Prozent. Auch bei Themen wie Wirtschaft oder Bildung, wo es kaum konkrete Ansagen der Wiener Blauen gibt. Bachmayer ortet hier eine sehr „starre, unreflektierte Sicht der FPÖ-Wähler, die sich in der Pandemie noch verstärkt hat“.