Was beim Vienna City Marathon heuer alles neu ist

Neu ist auch der Start für den 10-km-Lauf am Samstag bei der Marx Halle im Bereich Viehmarktgasse / Schlachthausgasse. Die Strecke führt danach in den Prater und via Franzensbrücke zurück in die Innenstadt bis zum Ziel vor dem Burgtheater.

Straßensperren

Infolge des VCM sind ab Sonntagfrüh große Teile Wiens zeitweise gesperrt oder nur eingeschränkt erreichbar. „Ziel ist, dass einerseits der Durchzugsverkehr ungehindert fließen kann; andererseits aber auch all jene, die am Marathon-Sonntag im Stadtgebiet dringend notwendige Wege zurücklegen müssen, dies auch tun können“, heißt es vom ÖAMTC.



Informationen für alle Verkehrsteilnehmer stehen über das gesamte Marathon-Wochenende in Echtzeit zur Verfügung. All jenen, die in der näheren Umgebung der Laufstrecke wohnen und am Tag des Marathons ihr Auto benötigen, rät der ÖAMTC, ihr Fahrzeug bereits am Vortag in einer Garage oder auf einem öffentlichen Parkplatz außerhalb des betroffenen Bereichs zu parken.



Alle Sperren, Querungsmöglichkeiten und ein verkehrsmittelübergreifender Routenplaner sind in der ÖAMTC App sowie online unter www.oeamtc.at/verkehr/wien oder www.oeamtc.at/verkehrsservice abrufbar. Auch unter der Telefonnummer 0810 120 120 werden am Marathon-Tag Echtzeitinfos angeboten.