Warum es schwer war, starke Marathonläufer nach Wien zu bringen

Tatsächlich ist der VCM der erste große Stadtmarathon in Europa seit Beginn der Pandemie. Zwei Wochen später folgt Berlin, eine weitere Woche danach London. „Es findet weltweit Beachtung, dass wieder ein Marathon stattfindet“, sagt Rennleiter Milde. „Doch es war schwierig die Topläufer auf die Rennen zu verteilen. Das Feld ist heuer etwas ausgedünnt.“

Aus zweierlei Gründen:

1.) Die Corona-Pandemie ist noch lange nicht zu Ende. Einreiseformalitäten, Quarantäneregeln und eingeschränkter Flugverkehr machen es den Athleten aus Ostafrika schwer, zu den Rennen in Europa zu gelangen. Auch für Wien vorgesehene Läufer hingen einen Tag am Flughafen in Doha fest, weil nach einem verpassten Anschlussflug Verbindungen fehlten.

2.) Die Marathons finden knapp nach den Olympischen Spielen statt. Nur wenige Spitzenläufer riskieren deshalb einen Start.

Das Experiment eines Antretens wagt eine Schweizer Topläuferin. Die 1,83 Meter große Fabienne Schlumpf (F-7) wurde Zwölfte bei Olympia und läuft in Wien den bereits dritten Marathon in diesem Jahr. „Normalerweise folgt auf einen Marathon eine lange Erholungsphase und dann ein Neuaufbau“, erklärt sie. „Diesmal haben wir das anders versucht. Ich habe mich in der Höhe von St. Moritz vorbereitet und fühle mich frisch.“ Favoritin auf den Sieg ist aber die Äthiopierin Gelete Burka (F-2) mit einer Top-Zeit von 2:20:45.