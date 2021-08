Vienna City Marathon: Auch Geimpfte laufen nur getestet

„Wir erwarten die Genehmigung“, versichert Marathon-Sprecher Andreas Maier am Freitag; wann sie eintreffen werde, ließe sich noch nicht sagen. Sollte die Behörde wider Erwarten die Veranstaltung neben Marathon, Halbmarathon und Staffel gibt es auch einen Zehn-Kilometer- sowie Kinderlauf untersagen, werde man über Folgen für die gemeldeten Teilnehmer „reden, wenn es so weit ist“. Derzeit sind für alle Läufe zusammen rund 26.000 Personen gelistet, die meisten für die Bewerbe am Sonntag.

Wann man sich testen lassen muss

Das Sicherheitskonzept des VCM basiert auf mehreren Punkten: Alle Läufer müssen einen negativen Test vorweisen, und das schon bei der Abholung der Startnummer. Aber Achtung: Der Test muss bis zum Start des jeweiligen Bewerbs gültig sein, sonst wird die Startnummer nicht ausgehändigt, das Laufen fällt flach. Behördlich verifizierte Antigentests gelten generell für 24 Stunden, bei PCR-Tests gibt es Unterschiede: Für Vollimmunisierte ist ein Zeitfenster von 72 Stunden möglich, für alle anderen 48 Stunden. Wer also am Sonntag, 12. September, um 9 Uhr beim Marathon starten will, darf sich als Nicht-Geimpfter frühestens am Freitag, 9 Uhr, testen lassen und muss den Test beim Abholen der Startnummer vorweisen.

Eigene Teststraßen stellt der VCM nicht auf die Beine. „Wien hat so große Testkapazitäten, dass das alles funktionieren wird“, versichert VCM-Sprecher Maier und verweist unter anderem auf das„Alles gurgelt“-Programm.