Marathons im Herbst: Läufer kommen langsam auf Touren

Notbremse gezogen

Michael Buchleitner, Veranstalter des Wachau Marathon, zog deshalb vor kurzem die Notbremse und sagte für heuer ab: Kaum 500 Anmeldungen waren zu wenig, um kostendeckend zu sein. „Die neuen Varianten der Corona-Mutationen, divergierende Experten-Aussagen und erneut steigende Zahlen im Ausland verunsichern große Teile der Bevölkerung“, sah Buchleitner aber auch das bestehende Corona-Problem noch nicht überwunden.

Michael Kummerer sieht das für die Läufe in Klagenfurt und Graz nicht so drastisch. „Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen. Die Durchimpfungsraten werden weiter steigen.“ Die 3-G-Regel gilt, laufen darf nur, wer geimpft, getestet oder genesen ist; im Start-Ziel-Bereich gelte diese Vorschrift auch für Zuschauer, betont Kummerer. „Ich glaube, wir sind mit der 3-G-Regel gut versorgt.“ Rund 2.000 Anmeldungen hat er derzeit für den Oktobertermin in Graz, Rekordteilnehmerzahlen würde es heuer aber keine mehr geben. „Wenn wir in Graz 5.000 schaffen, dann bin ich positiv gestimmt.“ In gut gebuchten Jahren gingen fast doppelt so viele Läufer an den Start.