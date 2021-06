Mit 3G-Regelung ins Ziel: Große Bühne für die Marathons

Sicherheit läuft mit

Bereits im August startet Kärnten läuft, das bis zur Halbmarathondistanz von rund 21 Kilometern geht. Organisator Michael Kummerer glückte 2020 in Klagenfurt die einzige echte Laufveranstaltung im Corona-Krisenjahr, wenn auch mit Einzelstarts: Laufen im Pulk gestattete die Pandemie auch nach der ersten Welle nicht. Heuer dürfte das anders sein, obwohl Kummerer mit Starts in Blöcken und einer überschaubaren Anzahl von Teilnehmern liebäugelt. „Auch wenn im August alles an Beschränkungen fallen sollte, ich will nicht sagen, hinter mir die Sintflut. Ich möchte trotzdem eine gewisse Sicherheit.“

Die Laufstrecke, im Vorjahr wegen Corona nur in Klagenfurt, beginnt heuer wieder wie früher in Velden und führt erstmals über die Süduferstrecke des Wörthersees, Ziel ist das Stadion in Klagenfurt. Der Ablauf für den Graz Marathon am 10. Oktober steht noch nicht ganz fest, dürfte aber aussehen wie vor Corona, also mit Start und Ziel vor der Oper: „Im Grunde kann man starten wie gehabt. Wenn die Entwicklung so weiter geht, habe ich damit dann kein Bauchweh“, überlegt Michael Kummerer.

Die „3-G-Regel“ läuft jedoch überall mit: Nur getestet, genesen oder geimpft darf ein Läufer an den Start, je nach Veranstalter gilt diese Vorschrift bereits beim Abholen der Startunterlagen am Tag davor, etwa in Klagenfurt. „Ich möchte, dass sich die Läufer wohlfühlen“, begründet Kummerer. „Es soll keiner ein mulmiges Gefühl haben, als würde es kein Gestern mehr geben.“