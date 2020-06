Marathon und Co: „Es ist eine Gratwanderung“

Der Start- und Zielbereich ist in Graz jedoch etwas schwieriger an die neue Situation anzupassen als in Klagenfurt. Das Wörthersee Stadion fasst bis zu 30.0000 Personen; genug Platz also, um weit weniger Läufer dort auf den Rängen zu verteilen.

Einbahnsystem

Für Graz denkt Kummerer an ein Einbahnsystem bei der Oper, dort ist Start wie Ziellauf. Außerdem wird überlegt, heuer nur Läufer in diesen Bereich einzulassen, Zuschauer nicht.

Um Limits an Teilnehmern nicht zu überschreiten, dehnt Kummerer die Veranstaltungen zeitlich aus: So soll der Viertelmarathon, der traditionellerweise am Sonntag gemeinsam mit den Läufen über die halbe und volle Marathondistanz führt, schon am Samstag starten.