Fünf Meilensteine verteilt auf eine Marathon-Distanz

4.) Frauen war es bis 1967 verboten, an Marathonläufen teilzunehmen. Am 19. April 1967 schummelte sich Kathrine Switzer, die sich mit ihren Initialen angemeldet hatte, in Boston in das Starterfeld. Nach zwei Kilometern stürzte sich der Co-Renndirektor auf sie und brüllte sie an, das Rennen zu verlassen. Doch neben Switzer lief ihr Freund, ein Footballspieler, der den Mann wegschubste. Die Bilder des Eklats gingen um die Welt – bald wurden auch Frauen zugelassen. Die heute 73-jährige Switzer sagte einmal: „Ein Tag ohne Laufen kann ein schöner Tag sein, aber nicht der beste.“