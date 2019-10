1:59:40 - Eliud Kipchoge schreibt in Wien Sportgeschichte

Es ist perfekt gelaufen, Eliud Kipchoge hat die magische Grenze überschritten. Der 34-jährige Kenianer bewältigte in Wien die Marathon-Distanz von 42,195 Kilometern in 1:59:40 Stunden und blieb damit als erster Mensch unter der Marke von 2 Stunden.

Exakt um 8.15 Uhr startete die INEOS 1:59 Challenge auf der Reichsbrücke. Von fünf Tempomachern angeführt und von zwei weiteren flankiert lief Kipchoge in seinem vorgegebenen Tempo von etwas mehr als 21 km/h zum Praterstern. Von dort ging es in die Hauptallee, die acht Mal auf und ab zu laufen war.

Tolle Stimmung

Tausende Wiener säumten trotz der frühen Startzeit die Strecke, in Fünfer-Reihen standen sie an den Absperrungen. Rad-Superstar Chris Froome durfte ebenso in der Fanzone in der Nähe des Happel Stadions sein Interview geben wie der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Im Mittelpunkt stand aber nur ein Mann: Eliud Kipchoge, der beste Langstreckenläufer, den die Welt je gesehen hat.

Ein Auto projizierte mit dem Laser die angepeilte Geschwindigkeit auf den Asphalt, die Tempomacher wechselten einander alle 4,3 Kilometer ab, eingespielt wie bei einem Boxenstopp der Formel 1 funktionierte die Übernahme. Nur einmal, nach 1:17 Stunden, kam die Gruppe kurz ins Straucheln.