Sportevent startklar: Kärnten läuft aus der Coronakrise

„Ich war nach Vorliegen des neuen Konzepts von Anfang an der Überzeugung, dass sich Kärnten leisten kann, dieses Event durchzuführen“, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ) bei der Präsentation des Events.

Der Grundtenor war am Freitag auch in der Klagenfurter Innenstadt überwiegend positiv. Von zwanzig Befragten begrüßten 18 die Durchführung der Veranstaltung. „Wenn in Wien Zigtausende auf der Straße demonstrieren, werden die ohnehin hohen Sicherheitsvorkehrungen für die Veranstaltung in Kärnten doch reichen,“ sagte ein älterer Herr, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte.

Auch Passantin Julia Karner befürwortet die Veranstaltung: „Eine beliebte Redewendung in Kärnten lautet, lass lei lafen. Dem ist im Grunde nichts hinzufügen,“ sagt die Klagenfurterin.