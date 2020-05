Laufen für Ahmaud: Solidaritätsaktion für getöteten Jogger

"Während wir weiter für Gerechtigkeit kämpfen, wollen wir dieses Wochenende nutzen, um Ahmauds Andenken zu ehren, indem wir tun, was Ahmaud am liebsten getan hat... laufen", hieß es in dem Aufruf. Wer die Aktion ins Leben gerufen hatte, wurde nicht klar. Der Anwalt der Familie, Lee Merritt, verwies auf Twitter darauf. Die Solidaritätsaktion stieß auch außerhalb der USA auf Resonanz. In Arberys Heimatstadt Brunswick nahmen am Freitag zahlreiche Menschen an einer Kundgebung anlässlich des 26. Geburtstags des Verstorbenen teil.

Vater und Sohn festgenommen