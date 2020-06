Merz sieht durch Corona-Krise "letzte Chance für die EU“

Er könnte der nächste deutsche Kanzler sein, und geht es nach seinem Selbstvertrauen, dann besteht kaum ein Zweifel daran. Friedrich Merz, einer von drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz, rhetorisch versiert und wirtschaftskonservativ, war am Freitag Gastredner bei einem virtuellen Talk der Raiffeisenbank International. Und er sprach – wie so oft im Superlativ – von einer derzeit stattfindenden "Neuzeichnung der Welt, bei der wir alle Zeitzeugen sind“. Wobei Europa aus seiner Sicht zu sehr Zeuge und zu wenig Hauptakteur ist. "Die letzten Jahre waren keine guten für Europa, und jetzt werden wir in das kalte Wasser geschmissen und müssen schwimmen lernen“, glaubt Merz, der durch Corona eine letzte Chance auf ein Umdenken sieht.

Konkret beklagt Merz eine viel zu große Abhängigkeit von den USA, vor allem aber und immer stärker von China. "Corona hat uns gezeigt, dass wir selbst bei simplen Produkten wie Gesichtsmasken China brauchen“. Schlimmer noch in der Pharmaindustrie oder in der Digitalwirtschaft. "Wir haben gehörig an Souveränität abgegeben. Die gegenseitigen Abhängigkeiten mit China gehen immer mehr zu unseren Lasten.“