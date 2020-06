Warum Schildkröte Puppi in Wien Gassi geführt wurde

In Stephen Frids privater Schmetterlingssammlung erfahren die Besucher allerlei Wissenswertes über die bunten Insekten. Zum Beispiel, dass diese in Gefangenschaft – wie hier – länger leben als in freier Wildbahn. In den Tropen, wo die Schmetterlinge natürlichen Feinden ausgesetzt sind, überleben sie im Schnitt 14 Tage. Im Wiener Palmenhaus sind es rund fünf Wochen. Beim Schlüpfen der Schmetterlinge können die Besucher mit etwas Glück zuschauen.