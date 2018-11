Kurioses Niederösterreich: Vom Pinkelstein ins Geisterdorf

Einige der Attraktionen, die Gruber und Muhr in 50 Kapiteln sowohl witzig als auch einfühlsam beschreiben, sind bereits bekannt und können mit der NÖ-Card besucht werden. Von anderen wissen nur Insider. „Das mag daran liegen, dass die unmittelbare Umgebung oft wenig Beachtung findet“, meint Gruber. „Viele wissen schon nicht mehr, was es in der Nachbarortschaft gibt.“

Das soll sich nun ändern. Die Autoren stellen das im Styria Verlag erschienene Buch am 15. November in Mistelbach (19 Uhr, Facultas) und am 28. in Wiener Neustadt (18.30 Uhr, Buchhandlung Thiel) vor. Erhältlich ist es um 20 Euro ab sofort im Buchhandel.