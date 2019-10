Kurioses Industrieviertel: Vom Mini-Museum aufs Luxus-WC

„EU-freie Zone. Hier gilt der gesunde Hausverstand.“ Der Hinweis am Eingang zur Steinwandklamm zeugt von der EU-Skepsis des bekennenden Querulanten Franz Singer. Und die Preispolitik verdeutlicht, was der 79-jährige Betreuer der beliebten Wanderstrecke südwestlich von Wien von Politikern hält: die zahlen nämlich den 20-fachen Eintritt, also 98 Euro.

Singer ist ein Original – das es mit dem größten Spiegelei der Welt (8 , zubereitet aus 2.500 Eiern) ins Guinness-Buch der Rekorde schaffte. Liebevoll kümmert er sich um die steile Klamm, inspiziert drei Mal pro Woche Stege und Brücken, die über tosende Wasserfälle führen.

Nur ein Mal pro Jahr – am 1. April – führt er die Besucher bewusst aufs Glatteis. So vermeldete der 79-Jährige via Homepage den Einbau einer Rolltreppe in der Steinwandklamm, die Installierung einer „Selfie-Elevator-Anlage“ (eines Handy-Aufzugs, der Besteigern der Felswand Selbstporträts erleichtert) oder den Fund eines 983 Meter langen Stollens zwischen der Klamm und den nahe gelegenen Myrafällen.