Warum Gery Keszler den Bürgermeister "Schnitzelgesicht" schimpft

Keszler reagierte einmal mehr verärgert und warf der SPÖ Wahltaktik vor: "Schwulen-Sympathie gebongt, gecheckt, unter Kontrolle. Es ist ja Wien-Wahl nach der Pride. Alle sind zufrieden und geben hoffentlich Ruh", schrieb er auf Facebook.

Wenig später dann der Auftritt bei der ÖVP. Diesen habe ihm sogar der Bürgermeister selbst nahe gelegt, verriet Keszler. „Warum gehst ned zum Blümel?“, habe Ludwig bei seinem letzten Treffen mit dem Life-Ball-Organisator gefragt.

Gesagt, getan. Tatsächlich könnte hinter Keszlers Auftritt bei der ÖVP Kalkül stecken: Mit Gernot Blümel scheint ihn eine Freundschaft zu verbinden, erst unlängst war er Gast in dessen Opernball-Loge. (Was nicht zuletzt Gerüchte nährte, Keszler könnte neuer Opernball-Organisator werden.)

In einem KURIER-Interview signalisierte Blümel, dass Keszler in Zukunft mit seiner Unterstützung rechnen könnte, falls die ÖVP in Wien mitregiere: "Auf Bundesebene haben wir den Life Ball in den Ressorts, in denen ich zuständig war, immer unterstützt. Das würden wir weiter so machen."

"Realitätsverlust"

In der Stadt ist man übrigens - nicht nur wegen des " Schnitzelgesicht"-Sagers - anhaltend verärgert über Keszler. Daran ändert auch die Entschuldigung nichts, die Keszler (ebenfalls via Facebook) absetzte.

Dass dieser immer wieder mehr oder weniger offen andeute, dass die Stadt schuld am Life-Ball-Aus sei, sorgt für Kopfschütteln: Keszler leide an "Realitätsverlust", heißt es in Rathauskreisen. Der Ball sei von einem privaten Verein organisiert worden. "Man kann doch nicht erwarten, dass die Stadt auf Zuruf immer mehr und mehr Geld zuschießt."

Das sah zuletzt übrigens auch der Rechnungshof so: Die Prüfer bezeichneten die Subventionen für den Life Ball als „nicht zwingend“ notwendige Ausgabe, weil der Verein auch abzüglich der Förderungen der Stadt Gewinne erwirtschaftet habe. Zudem merkte der Rechnungshof an, dass die Organisationskosten des Balles „bemerkenswert“ seien. Bemerkenswert hoch.