Gery Keszler empört mit "Schnitzelgesicht"-Sager

Für Verwunderung sorgt Ex-Life-Ball-Organisator Gery Keszler – und zwar zum wiederholten Male dieser Tage. Nachdem sein Auftritt beim Landesparteitag der Wiener ÖVP am Samstag vor allem in der LGBTIQ-Community (LGBTIQ ist Englisch und steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender/transsexuell, intersex und queer, Anm.) massiv kritisiert worden war, schoss er in den Sozialen Medien nach. In einem Facebook-Posting, das auf Twitter geteilt wurde, rechnet er nach dem Aus für den Life Ball mit Bürgermeister Michael Ludwig ( SPÖ) ab – und dementiert, den Opernball organisieren zu wollen.

„Nein, ich bin nicht der ÖVP beigetreten, aber ich steh dazu, dass ich neugierig bin, wie türkis/grün performen wird“, schreibt Keszler da. Und er stellt klar, „dass ich Blümel bei seinem Knackarsch lieber hab als Ludwig bei seinem verschlagenen Schnitzelgesicht“. Dieser „und ein Teil seiner Helden haben am Life Ball alles verraten, wofür die SPÖ steht“.