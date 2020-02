Türkiser Landesparteitag: Gery Keszler als Überraschungsgast

In Wien, sagte Blümel, dürften keine "Parallelgesellschaften" entstehen. „Ich will in einer Stadt leben, in der sich Eltern nicht schon bei der Geburt des Kindes Gedenken machen müssen, ob sie sich die Privatschule leisten können werden, weil in den öffentlichen vielleicht kein Kind mehr Deutsch spricht", sagte Blümel. Wien müsse auch wieder eine Stadt werden, in der man keine private Krankenversicherung braucht, weil das Gesundheitssystem nicht funktioniere.