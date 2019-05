Life-Ball-Aus: Party-Exzesse im AUA-Flieger

Der Putztrupp traute seinen Augen nicht, als er den Flieger bestieg, der soeben – aus den USA kommend – in Wien gelandet war: Der Flieger war regelrecht verwüstet. In dem Durcheinander fand das Personal „allerlei Dinge, die an Bord nichts verloren haben“ – Kokain, benutzte Kondome und Spritzen.

Von Bord gegangen waren kurz zuvor Stargäste des Life Ball.

Jahrelang flog die AUA als Kooperationspartner von Life-Ball-Organisator Gery Keszler die prominenten Besucher ein. Die Liste der Stars, die das Charity-Event besuchten, ist lang – und reicht von Elton John über Vivienne Westwood, Kylie Minogue, Ivana Trump und Adrien Brody bis hin zu Dita von Teese und Naomi Campbell. Der Ex-US-Präsident Bill Clinton kam gleich mehrmals.