Warum die U4 als Problemlinie im Wiener U-Bahnsystem gilt

Ihre Zuverlässigkeit lag in den vergangenen Jahren - wie auch jene der anderen Linien - stets bei einem Wert um 99 Prozent, betont der städtische Verkehrsbetrieb.

Woher kommt aber dann der zweifelhafte Ruf der U4? „Möglich wäre, dass mit dieser Linie einfach die größten Schreier fahren“, sagt Verkehrspsychologe Ralf Risser.

Dass sich Fahrgäste über U-Bahn-Ausfälle ärgern, sei eine natürliche Reaktion: „Wenn wir bei der Erreichung unserer Ziele – wie pünktlich in die Arbeit zu kommen - behindert werden, entsteht Frustration. Das ist wissenschaftlich gut untersucht. Dann denkt man sich: ,Nicht schon wieder‘“.

Mehr Erklärung nötig

Für die Wiener Linien wäre es allerdings ratsam, Störungen ausführlicher zu erklären, sagt Risser. „Als Laie versteht man ja nicht, was dahintersteckt und denkt, es war Schlamperei. Dass das in der Regel nicht so ist, könnte man den Fahrgästen besser verklickern.“

Hinzu komme die spezifische Situation auf der U4, sagt Christian Korunka von der Fakultät für Psychologie an der Universität Wien. „Die U4 wird seit Jahren saniert. Die Fahrgäste erleben also, dass sich ständig etwas ändert.“ Und diese Erfahrung bleibe. „Deshalb denkt man: ,Schon wieder die U4‘.“