Warum die CEU am Otto-Wagner-Areal gescheitert ist

Ausverhandelt wurde das Projekt auf CEU-Seite von Rektor Michael Ignatieff und seinem Stellvertreter Liviu Matei, der federführend bei der Umsetzung war. In der Zwischenzeit hat Matei die CEU aber in Richtung Londoner King’s College verlassen und Shalini Randeria, ehemalige Rektorin des Instituts für die Wissenschaften vom Menschen, ist neue Rektorin. Sie soll das Projekt überprüfen haben lassen.

Und auch im sogenannten Board of Trust, quasi dem Vorstandsgremium der CEU, gab es einen Wechsel an der Spitze. Durch den Wechsel im Personal habe sich bei der CEU die Einstellung zum Standort „radikal geändert“, erzählt man in Wien.

Für die CEU und für das Otto-Wagner-Areal bedeutet das nun: Zurück an den Start. Die CEU begibt sich wieder auf Standortsuche, ausschließlich in Wien, wie eine Sprecherin betont. „Wien ist und bleibt unsere Heimat in Österreich.“ Die Suche werde man in einem „Stakeholder-Dialog“ mit Stadt Wien und Bundesregierung fortsetzen.

„Konkrete Vorschläge können wir machen, sobald wir von der CEU genaue Spezifikationen erhalten“, sagt Gerhard Hirczi, Chef der Wirtschaftsagentur, die die Ansiedelung der CEU begleitet hat. Geeignete Standorte in Wien seien vorhanden.

Was mit den Otto-Wagner-Pavillons nun passiert, ist noch offen. Fix ist: Die Klinik Penzing wird weitgehend wie geplant bis Ende 2023 absiedeln (ein kleinerer Teil bis 2032). Fix ist auch: Wer die Pavillons nachnutzen will, muss sich an die Vorgaben des 2012 abgeschlossenen Mediationsverfahren halten: Das Ensemble muss erhalten und der Grund im Eigentum der Stadt bleiben. Einziehen dürfen nur Einrichtungen aus den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Kultur, Soziales, Medizin.