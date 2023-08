Brandgefahr durch Trockenheit: Grill- und Rauchverbot in Wien

In Wien gilt ab sofort erneut ein Grillverbot für die öffentlichen Grillplätze. Das teilte das Rathaus am Dienstag mit. In Wien habe es seit Tagen nicht mehr länger geregnet, die Wälder und Wiesen seien darum ausgetrocknet, betonte man.

Auch für die nächsten Tage werde Hitze und Trockenheit vorhergesagt.

