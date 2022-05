Wahlarzt-Debatte als „Ausdruck der Verzweiflung“

Die Kritik, dass er als niedergelassener Arzt nicht gerade der typische Spitalsärztevertreter sei, lässt er nicht gelten. Er genieße „großen Rückhalt“ in der Kammer, schließlich sei er in der Kurie mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit gewählt worden. „Und der Wechsel in eine Kassenordination hat den Blick auf das System geschärft“, betont er.