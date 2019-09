Vor Gericht: 32-Jähriger hat seine Freundin erwürgt

Am 16. Jänner begleitete er seine 39-jährige Freundin zu einer Gerichtsverhandlung. Sie und ihr Ex-Freund waren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung angeklagt, sie wurde wegen letzterer verurteilt. Nach dem Prozess wurde - wie so oft - getrunken. Zehn bis 15 Flaschen Bier sollten es an diesem Abend werden.

Täter wurde beschimpft: "Du Milchbubi"

Nachdem die beiden miteinander geschlafen hatten, kam es zum Streit. Die 32-jährige soll Roman M. beleidigt haben. "Du Milchbubi" war noch das harmloseste, er soll ihr im Bett nicht gut genug gewesen sein.

Als sie dann zu ihrem Ex-Freund fahren wollte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, sie habe ihn geschlagen und gekratzt. Er setzte sich auf sie und habe sie "15 bis 20 Sekunden gewürgt", wie er sagt. Was laut dem Gerichtsmediziner nicht ausreichen konnte.