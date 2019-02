39-Jährige tot in Wohnung gefunden: Todesursache weiterhin unklar

Nach dem am Sonntagabend eine 39-jährige Wienerin in einer Gemeindewohnung in Wien-Hietzing tot aufgefunden wurde, gehen die Ermittlungen derzeit akribisch weiter. Die genaue Todesursache ist weiterhin unklar.

Die bisherige Obduktion brachte kein Ergebnis, wie Polizeisprecher Harald Sörös schildert. "Bei der Leiche konnten keine Verletzungen festgestellt werden", sagt Sörös.

Leiche lag unter Decke

Die Auffindungssituation von Bettina W. sei laut Ermittler trotzdem seltsam. Die stark verweste Leiche wurde unter einer Decke gefunden, die Wohnungstüre war verschlossen und eines der Fenster stand offen. Derzeit weisen die Spuren jedoch darauf hin, dass W. nicht ermordet wurde.

" Obduktion und toxikologisches Gutachten sowie Ermittlungen des Landeskriminalamts sind im Gange und werden jedenfalls mehrere Tage in Anspruch nehmen. Sowohl eine natürliche Todesursache, als auch Fremdverschulden liegen noch im Bereich des Möglichen bzw. können nicht ausgeschlossen werden", sagt Sörös.

Ihre Tochter hatte am Sonntag Alarm geschlagen, da sie seit über zwei Wochen nichts mehr von der 38-Jährigen gehört hatte. Jeder Versuch, Kontakt aufzunehmen, schlug fehl. Die Jugendliche lebt zur Zeit nicht in Wien. Ihre Einvernahme ist noch ausständig.