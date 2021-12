Von Eismännern und Eisfabriken in Wien: Ein eiskaltes Geschäft

In der Stadt wurde dieses in eigenen Eiskellern aufbewahrt. "So konnte das Eis über Monate kühl gelagert werden", schreibt Historikerin Katharina Mölk im unlängst erschienen Buch "Kulturgeschichten der Weihnachtszeit". Das Eis diente demnach nicht nur zum Kühlen, sondern wurde auch verzehrt – mit Vorliebe bei Hofe. Eines der Lieblingsdesserts von Maria Theresia war "Eissorbet, das aus klein gehacktem Eis mit Fruchtsoße hergestellt wurde", so Mölk.

Eis-Hotspot im 20. Bezirk

Für die Habsburger wurde übrigens auch Schnee in die Stadt geschafft. Lag davon nicht genug auf den Straßen, wurde er von den Bergen herbeigekarrt und in der Stadt verteilt – was prunkvolle kaiserliche Schlittenfahrten ermöglichte.

Immer wieder war aber nicht nur Schnee, sondern auch Eis in den Wintern rar – was im Sommer zu Engpässen führte. Als die Technik so weit war, gründete der Industrielle Moritz Faber in der Klosterneuburger Straße im 20. Bezirk daher eine Eisproduktion. Ab 1884 wurde in der „Wiener Krystall-Eis-Fabrik“ aus dem dort gut verfügbaren Wasser Eis hergestellt.