Leben wie Mozart

Kein Wunder, die Kunst der Ärzte beschränkte sich fast ausschließlich auf Beobachtung des Krankheitsverlaufs und bestenfalls auf Linderung der Schmerzen. Operationen und Zahnextraktionen wurden aber ohne Narkose durchgeführt. Dazu kamen Kriege und Hungerkatastrophen, die mit schauriger Regelmäßigkeit ihre Opfer forderten.

Als Wolfgang Amadeus im Alter von sechs Jahren die Kaiserin Maria Theresia durch sein Klavierspiel im Schloss Schönbrunn entzückte, setzte gerade das Zeitalter der industriellen Revolution ein. Die ersten Spinnwebereien wurden errichtet und Dampfmaschinen konstruiert, die dann später die Entwicklung der Eisenbahnen ermöglichten. Doch den Zeitgenossen Mozarts brachte der technische Fortschritt vorerst kaum sozialen Aufstieg.

Eine Dienstmagd oder eine Wäscherin verdienten einen Gulden pro Monat – was dem heutigen Geldwert von rund 20 Euro entspricht. Mozart, der ab seinem 25. Lebensjahr in Wien lebte, verdiente hier als Klavierlehrer etwa so viel wie ein Oberarzt am damaligen Allgemeinen Krankenhaus – 70 Gulden pro Monat. Das Einkommen eines Handwerkers war nicht viel höher als das einer Magd, die drei Viertel ihres Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben musste. Der Rest ging für die Miete ihrer – schrecklich primitiven – Wohnung auf, in der es weder Toilette noch Badezimmer gab. Die menschlichen Fäkalien landeten in Sickergruben, die sich direkt neben den Wohnhäusern befanden und Ungeziefer anlockten. Gewaschen mit Wasser und Seife hat man sich fast nie, schmutzige Körperstellen wurden mit Puder oder wohlriechenden Essenzen übergossen.