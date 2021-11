Der Mann, der die Intensivstation erfand

Die Thematik faszinierte Safar dermaßen, dass er beschloss, Anästhesist zu werden. Nachdem er sein Studium an der Universität Wien abgeschlossen hatte, erhielt er ein Stipendium, das es ihm ermöglichte, in den USA die Facharztausbildung zum Anästhesisten zu absolvieren.

Er blieb in Amerika, arbeitete an mehreren Klinken, ehe er 1958 im City Hospital in Baltimore die weltweit erste zentrale Intensivstation gründete.

Der Arzt, der ihn durch seinen Vortrag zur Anästhesie brachte, lebt heute hoch betagt in Wien. „Peter Safar“, erzählt der 101-jährige Prof. Otto Mayrhofer, „war ein bedeutender Arzt, ganz im Sinne der Wiener medizinischen Schule. Sein Wirken in Amerika hat in die ganze Welt ausgestrahlt.“