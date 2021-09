Vom Augarten zum Parkpickerl: Wo die Wiener der Schuh drückt

An einem nicht unwesentlichen Detail stoßen sich Initiatoren einer Petition: Die geplante Gültigkeitsdauer der Kurzparkzonen-Regelung bis 22 Uhr. „Dies führt zu einer nicht gerechtfertigten Belastung der Bewohner der Außenbezirke“, heißt es in deren Begründungstext. Sie sollte dort nur bis 19 Uhr gelten, später bestünde in den meisten Fällen kein Bedarf an Kurzparkzonen. „Wo dies dennoch der Fall ist (z.B. nahe von U-Bahn Endstellen), können durch die flächendeckende Ausweitung bis 19 Uhr mithilfe von Anwohnerzonen lokale Lösungen gefunden werden.“ Damit könne die finanzielle Belastung niedriger gehalten werden.

Mehr als 500 Personen (das Limit für die Behandlung im Ausschuss) haben die Petition unterzeichnet.