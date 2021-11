Volle Energie voraus an 20 Wiener U-Bahn-Stationen

Zusätzlich zu den festgelegten Projekt-Standorten sollen auch auf weiteren Öffi-Dächern Fotovoltaik-Anlagen entstehen. „Künftig wird bei allen Bauprojekten und Sanierungen geprüft, ob die Errichtung von solchen Anlagen möglich ist“, sagt Günter Steinbauer, Geschäftsführer der Wiener Linien.

CO2-Neutralität als Ziel

Die Kosten für die Anlage auf der Station Alte Donau sollen sich auf 150.000 Euro belaufen. Wie viel das Projekt für alle 20 Stationen kosten werde, könne noch nicht gesagt werden.

Auf jedem Dach stehe nämlich unterschiedlich viel Fläche zur Verfügung. Das Ziel der Investition sei in einigen Jahren CO 2 -neutral zu sein, so der zuständige Stadtrat Peter Hanke (SPÖ).