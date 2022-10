Violetter Fanmarsch sorgte für Behinderungen auf der grünen U4

Rapid gegen Austria. Obwohl beide Teams schon länger nicht die erste Geige in der Bundesliga spielen, geht es beim Derby wirklich um etwas: Nämlich um die Nummer eins. Zumindest in Wien. Und zumindest in der Innenstadt hat man am Sonntag Nachmittag das Gefühl, dass das die Austria ist. Die Gesänge der Austria-Fans am Herbert von Karajan Platz vor der Oper sind gut orchestriert, in erster Linie sind sie gegen Rapid, die Dirigenten der Fanclubs heizen die Menge an. Aber: Sie beruhigen auch, mahnen dazu, in der U-Bahn auf Pyrotechnik zu verzichten.

Ganz ist das nicht gelungen. Schon bevor die Fanzüge in den Fan-Zügen starten, ist die grüne U4-Station am Karlsplatz in Violett getaucht. Am Walk of Stars hat sich eine Gruppe Austria Fans nicht mit Ruhm bekleckert.