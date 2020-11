Vier Verletzte und ein toter Hund nach Zimmerbrand in Hietzing

Bei einem Zimmerbrand in der Schluckergasse in Wien-Hietzing wurden am Freitagvormittag vier Personen verletzt. Als die alarmierten Feuerwehrkräfte um 11.40 Uhr eintrafen, drang dichter Rauch aus den Fenstern der betroffenen Wohnung, die im ersten Stock des dreistöckigen Wohnhauses liegt. Die Flammen drohten zudem, aus der offenen Wohnungstüre in das Stiegenhaus überzugreifen.

Der Fluchtweg durch das Stiegenhaus war zu diesem Zeitpunkt bereits durch dichten Rauch versperrt. Die Feuerwehrleute begannen sofort, mit einer Löschleitung und unter Atemschutz die Flammen zu bekämpfen.

Vier Personen gerettet

Ein Jugendlicher hatte sich gerade noch aus der brennenden Wohnung retten können. Er musste mit Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Einer Frau war das nicht gelungen: Die Einsatzkräfte entdeckten sie mit ihren beiden Kindern auf einem Balkon im dritten Stock des Hauses.