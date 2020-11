Auf frischer Tat ertappt: Jugendliche brechen in Geschäft ein

Drei Jugendliche sollen in der Nacht auf Donnerstag versucht haben, in ein Feuerwerkgeschäft in Wien-Meidling einzubrechen. Mit einem Notfallhammer sollen sie versucht haben, die Scheibe des Geschäfts einzuschlagen, allerdings wurden sie dabei von einer Zeugin beobachtet, die die Polizei rief.

Die Polizisten fanden in einer nahen S-Bahn-Station zwei Verdächtige. Sie wurden vorläufig festgenommen. Es soll sich dabei um einen 13-jährigen und einen 17-jährigen Österreicher handeln. Die beiden verweigerten gegenüber den Polizisten die Aussage und sagten auch nichts zu einem möglichen dritten Verdächtigen.

Der 13-Jährige wurde schließlich an seine Eltern übergeben, der 17-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Der Notfallhammer wurde von den Beamten sichergestellt.

