Schnelltests vor dem Abflug sollen Reisefreiheit zurückbringen

Statt zum Duty-free-Shop, dem letzten Kaffee oder Gin-Tonic vor dem Flug, soll es für die Passagiere ab jetzt zunächst in die eigens eingerichtete Teststraße am Terminal 3 gehen. Nach einer ersten Testreihe bei den AUA-Flügen von Wien nach Berlin, bei der die Tests noch freiwillig waren, startete am Donnerstag der erste Flug nach Hamburg, bei dem alle Passagiere verpflichtend zum Schnelltest mussten.

Doch wie läuft das genau ab?

Am Check-in-Schalter werden die Bordkarte und ein Testkit gescannt. Nur wenige Meter weiter nimmt ein Sanitäter einen Rachenabstrich, der in das Testkit gegeben wird. Der Test wird abgegeben und nach zehn bis 15 Minuten wird man per SMS, eMail oder persönlich über das Ergebnis informiert. Erst bei einem negativen Ergebnis wird die Bordkarte freigeschaltet und man kann zum Gate gehen.