Vier Männer verprügeln einen 50-Jährigen in Schanigarten

In einem Lokal am Kärntner Ring in der Innenstadt kam es am Montagnachmittag zu einer Attacke von vier Männern gegen einen 50-Jährigen. Im Schanigarten des Lokals dürften die vier Tatverdächtigen - es soll sich um ungarische Staatsbürger im Alter zwischen 21 bis 26 Jahre handeln - mehrere Gäste angepöbelt haben.

Der 50-Jährige forderte die Unruhestifter zum Gehen auf. Die Männer sollen den 50-Jährigen daraufhin geschlagen und bedroht haben. Einer der Angreifer soll dem Opfer mit einer Glasflache ins Gesicht geschlagen haben. Im Anschluss ergriffen sie die Flucht.

Ein Sicherheitsmitarbeiter verfolgte die Männer, sodass sie im Zuge einer Sofortfahndung angehalten und festgenommen werden konnten. Das Opfer wurde durch die Glasflasche leicht verletzt und wurde medizinisch erstversorgt.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: