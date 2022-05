Zwei Männer nach Diebstahl auf Baustelle festgenommen

In der Dresdner Straße in Brigittenau hat eine Zeugin am späten Samstagabend zwei Männer beobachtet, die Gegenstände von einer Baustelle in einen weißen Kastenwagen einluden. Sie rief die Polizei.

Die Beamten konnten die beiden Tatverdächtigen - es soll sich um einen 44-Jährigen und einen 46-Jährigen handeln - am Baustellengelände anhalten und festnehmen.

Das Diebesgut konnte in dem weißen Kastenwagen aufgefunden und sichergestellt werden.

