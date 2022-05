Mann sticht nach Streit auf Bruder ein und verletzt ihn schwer

In Brigittenau kam es am Sonntagnachmittag zu einem Streit zwischen zwei Brüdern. Ein 20-jähriger Österreicher soll plötzlich ein Messer gezogen und damit auf seinen älteren, 22-jährigen Bruder eingestochen haben. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen in einer Wohnhausanlage festnehmen.

Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, befindet sich aber mittlerweile außer Lebensgefahr.

Hintergründe zum Streit sind derzeit noch nicht bekannt. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Im Laufe des Tages werden die Einvernahmen stattfinden.

