Vienna City Marathon: Alle Straßensperren und Umleitungen im Überblick

Beim 41. Vienna City Marathon werden in diesem Jahr wieder über 41.000 Teilnehmerinnen erwartet. Los geht es am Samstag, den 20. April mit mehreren kleinere Bewerbe. Das Großereignis ist jedoch der Marathon am Sonntag, den 21. April.

Das Sportevent wird auch wieder Auswirkungen auf den Straßenverkehr haben, es kommt zu großräumigen Sperren und Umleitungen.