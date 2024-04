41. Vienna City Marathon: Top-Athleten und noch mehr Entertainment

Mehr als 40.000 Athleten werden kommenden Sonntag den 41. Vienna City Marathon in Angriff nehmen. Nur ein Herr ist nicht mehr dabei, Wolfgang Konrad vertraut seinem Sohn Dominik und Kathrin Widu in der Geschäftsführung. „Es war sein Entschluss und er fokussiert sich selbst auf den Sport und nähert sich der Form seiner Jugend“, scherzt Dominik Konrad im Sport Talk auf kurier.tv über den ehemaligen Top-Läufer und nunmehrigen passionierten Radfahrer.

Gewonnen hätten an Sonntag ja ohnehin andere. Ob ein Rekord fällt? Den gibt es seit dem Vorjahr (2:05,08). „Wenn die Bedingungen passen, kann es sein. Bei den Damen ist es noch wahrscheinlicher.“ Im Elitefeld sind mehr als 20 Nationen am Start, "Das gab es so auch noch nicht“, sagt Konrad jun.

Am Ende soll es nur Gewinner geben. „Die Strecke soll ein einziges Fest für alle Läufer werden. Wir haben mehr als 30 Entertainment-Spots an der Strecke“, sagt Widu.