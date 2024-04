Vienna City Marathon: 500 Polizisten, 300 Sanitäter, 2.000 Liter Tee

Die Vorbereitungen für den Vienna City Marathon am Wochenende sind bereits in der finalen Phase, sagt Florian Holecek , Head of Production, vonseiten des Veranstaltungsteams.

Auch zur aktuellen Gefahrenlage äußerte sich der Innenminister. "In Zeiten wie diesen haben sportliche Großereignisse ein erhöhtes Bedrohungspotential. Es liegt aber keine konkrete Gefährdungslage vor. Wir werden dafür sorgen, dass das auch so bleibt", betonte Karner mit Verweis auf die Hamas-Terrorangriffe auf Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres.

Auch die Exekutive hat zahlreiche Vorkehrungen getroffen, um die Sicherheit der rund 35.000 Teilnehmer zu gewährleisten. 500 Polizisten werden vor Ort im Einsatz stehen, kündigte Innenminister Gerhard Karner bei einer Pressekonferenz am Donnerstag an.

8.000 Portionen Schwarztee

Man werde sich - mit Blick auf die Wetterprognose für das Wochenende - speziell auf Unterkühlungen vorbereiten. "Wir bieten den Läuferinnen und Läufern Decken an und schenken rund 2.000 Liter, also etwa 8.000 Portionen Schwarztee aus", betonte Sartori. Grundsätzlich würden die Teilnehmer ihre eigene Ausdauer und Kraft aber gut einschätzen können, so der Rettungskommandant.

Insgesamt werden am Samstag und Sonntag rund 42.000 Sportler an den Laufevents teilnehmen. "Man merkt, dass die Leute nach Corona wieder Lust am Laufen haben. Das ist die dritthöchste Teilnehmerzahl, die wir an einem Wochenende je hatten", sagte Holecek von Seiten der Veranstalter.